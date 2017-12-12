Гены начинают мутировать вскоре после зачатия

Согласно данным нового исследования, проведенное учеными из Йельского университета и Клиники Майо, сотни мелких генетических мутаций начинают происходить в клетках эмбриона после зачатия. Многие из этих мутаций случаются, когда у эмбриона формируются половые клетки. Это значит, что они могут стать частью генома и передаться следующему поколению, сообщает UPI.com.



Исследователи говорят: первые генетические мутации похожи на те, которые связаны с раком. Так, рак может являться нормальным побочным продуктом клеточного деления. Ученые надеются, что их выводы помогут узнать больше о причинах таких расстройств, как аутизм и шизофрения. Кроме того, возможно, станет ясно, почему не у всех носителей опасных мутаций развиваются генетические заболевания.



Кстати, исследователи из Университета Чикаго утверждают: все люди являются носителями опасных мутаций. У каждого есть в среднем 1-2 мутаций, которые могут приводить к серьезным наследственным заболеваниям или внутриутробной смерти. Трагедия происходит в том случае, если наследуются 2 копии одной и той же мутации.

