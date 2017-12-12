Нардеп разместил фото своей девушки в центре Нью-Йорка

Народный депутат Сергей Рыбалка поздравил свою девушку Анастасию Байбородину, разместив ее фотографию на рекламной плоскости на Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка. О подарке Анастасия сообщила сама, опубликовав в социальных сетях свою фотографию на фоне рекламы.







"Лучший подарок из возможных", — написала Байбородина.



Стоит отметить, что расценки на подобные поздравления на Таймс-Сквер в Нью-Йокре колеблются от 1500 до 3000 долларов в зависимости от длительности показа слайда на огромном мониторе.

