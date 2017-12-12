Грузия пока не получала ответ Украины относительно экстрадиции Саакашвили

Грузия пока не получала ответ Украины на запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила во вторник министр юстиции страны Тея Цулукиани.



«Грузия пока не получала какого-либо ответа от украинской стороны на запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили. Что касается осуществляемого в Украине расследования дела в отношении Михаила Саакашвили, то это является внутренним делом Украины», - сказала она.



10 декабря министр культуры Грузии Михаил Георгадзе заявил, что Тбилиси «не намерен отменять запрос об экстрадиции Саакашвили». «В то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузим в Украину по этому вопросу не направлялся», - сказал он.



Напомним, в августе прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции Саакашвили.



5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока речь о депортации или экстрадиции Саакашвили не идет.

