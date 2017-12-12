В Париже стартует климатический саммит

В Париже 12 декабря состоится однодневный саммит по защите Земли от глобального потепления. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Саммит, совместно организованный Францией, Всемирным банком и Организацией Объединенных Наций, устроили по случаю второй годовщины принятого в 2015 году Парижского климатического соглашения", - отмечается в сообщении.



По словам организаторов, основное внимание будет сосредоточено на внедрении инноваций, чтобы поддержать и ускорить совместные усилия стран в борьбе с изменением климата.



В саммите примут участие десятки глав государств и правительств. Причем президента США Дональда Трампа, который объявил, что Соединенные Штаты выйдут из "несправедливого" Парижского соглашения, не пригласили.



Не будет на мероприятии и лидеров других крупных загрязнителей планеты - Китая, Индии, Бразилии и России, а среди стран-членов ЕС - лидера Германии Ангелы Меркель.



Подписанное лидерами 195 стран Парижское климатическое соглашение ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете. В перспективе - чтобы к 2050 году она возросла не более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

