В ООН раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отмечает, что в законопроекте по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (№7163) не хватает четкости в вопросе нормативно-правового обеспечения защиты прав и свобод населения неподконтрольной части Донбассе.



"Хотя в документе и приводится ссылка на законодательство, которое применяется к Крыму, как нормативно-правовую основу защиты прав человека на востоке Украине, для его имплементации необходимо должным образом его адаптировать для содержания требований правовой определенности", - говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киеве во вторник.



У Миссии также вызывают обеспокоенность нормы, которые предусматривают общее непризнание выданных на неподконтрольных территориях документов. В ООН призывают продолжить практику признания фактов рождения и смерти.



"Управление верховного комиссара по правам человека (УВКЧП – ИФ) обращает внимание на намерение авторов закона определить конфликт на востоке Украины в юридически обязывающем формулировании. В то же время УВКЧП отмечает, что это определение не должно использоваться для создания предпосылок (и предусматривать юридические санкции) для ограничения свободы слова и выражения взглядов", - отмечается в докладе.