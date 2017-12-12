Cпортсмены РФ решили участвовать в ОИ-2018 под олимпийским флагом

В Кремле поддерживают решение Олимпийского собрания РФ об участии спортсменов в зимних играх в Южной Корее под нейтральным флагом.



"Президент РФ Владимир Путин сказал, что, по его мнению, никто не должен чинить препятствия тем спортсменам, которые пожелают поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. И, исходя из этой позиции, он ожидает Олимпийское собрание, где и должно быть принято соответствующее решение", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно только говорить о его поддержке", - заключил он.



Олимпийское собрание во вторник поддержало участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



"Олимпийское собрание большинством голосов поддержало участие наших спортсменов на Олимпийских Играх в Пхенчхане", - сказал собеседник агентства.



Согласно решению Олимпийского собрания, помимо поддержки решения об участии спортсменов, исполком и руководство Олимпийского комитета совместно с заинтересованными организациями примут все меры к обеспечению участия спортсменов в предстоящих зимних олимпийских играх, оказав необходимое содействие в решении организационных, технических, финансовых и других вопросов.



Олимпийское собрание также постановило оказать поддержку спортсменам, завоевавшим право участия в ОИ, но не получившим приглашение от МОК, либо отказавшимся от участия.



В комитете Госдумы по физической культуре и спорту в целом поддержали решение олимпийцев поехать в Пхенчхан и выступить под флагом МОК, заявил председатель комитета Михаил Дегтярев.



"Решение наших спортсменов ехать на ОИ-2018 в целом заслуживает поддержки, и бросать их в этот трудный момент ни в коем случае нельзя. Ребята и так будут находиться под прессингом там, на чужбине. От решения олимпийцев поехать и выступить под флагом МОК их любовь к родине меньше не становится. В этой сложной обстановке нужно побеждать", - сказал М.Дегятрев журналистам.



"Те спортсмены, которые после решения комиссии Дениса Освальда отстранены, будут судиться в международном арбитражном суде, - добавил депутат. - Тех, кто не поедет, мы найдем способ поддержать. Пора двигаться дальше. Олимпийскому комитету России нужно выполнять условия, которые выдвинуты, и восстанавливать свою аккредитацию. Россия - олимпийская держава, мы в МОК почти 70 лет и никуда из него не собираемся".

