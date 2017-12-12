Население Крыма увеличилось на 10% – Джемилев

Население аннексированного Российской Федерацией Крыма за 3,5 года увеличилось на 10%. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.



"За 3,5 года оккупации население Крыма увеличилось на 10%. Смертность увеличилась на 7,2%. На лечение в Крым завезли около 200 тысяч человек. Россия завезла в Крым не менее полумиллиона своих граждан. Все эти нарушения квалифицируются как преступления", – сказал Джемилев.



По его словам, аресты и обыски стали будничными в Крыму.

