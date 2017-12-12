Команда проекта «Время строить» построила дом для пятерых детей, которые чуть не сгорели в пожаре

9 декабря во втором выпуске реалити-шоу «Время строить» на телеканале «Интер» зрители познакомились с Зоей Трикуцевой из поселка Андрушевка Житомирской области. Команда проекта построила новый дом для героини и ее пятерых детей, которые из-за пожара остались без крыши над головой. Впервые за последние полгода они ночевали не под открытым небом, а в своем собственном уютном доме.

Жизнь с чистого листа

Шесть лет назад Зоя потеряла мужа: внезапная смерть из-за сердечного приступа. Женщина осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми и в ожидании пятого: в тот момент она была на пятом месяце беременности. Тогда ей не хотелось жить. Но отчаиваться было нельзя: нужно было заботиться о детях. Чтобы прокормить большую семью, она часто работала в две смены, на местном хлебозаводе пекарем. А еще подрабатывала – делала выпечку на заказ. Это помимо нелегкого труда по хозяйству, в котором коровы, куры, большой огород… Жили не очень богато, но достойно, дружно и музыкально. Все село знало, что в этой семье все замечательно поют! Две старшие дочери получили высшее образование и начали работать, средние – Аня и Яна – еще учатся, сын Витя, который родился уже после смерти папы, готовился стать школьником в этом году. Семья жила в маленьком деревянном доме. Но весной этого года случилась новая беда: 12 апреля, ночью, их дом сгорел.

В ту ночь Зоя работала на хлебозаводе, две дочери были в Житомире, а трое детей спали дома. Проснувшись от запаха гари, дети едва успели выбежать на улицу. По словам соседей, дом сгорел практически мгновенно. Когда Зоя вернулась после ночной смены, увидела лишь обугленные стены. « Думала только о том, как хорошо, что дети живы », – признается она. В то страшное утро на руинах своего дома, не понимая, как жить дальше, Зоя встретила свой 43-й день рождения…

Конечно, соседи старались помочь Зое и ее детям. Собрали одежду и вещи первой необходимости, приютили младших на время. Но постоянно кочевать по знакомым семья не могла. Несколько месяцев женщина ночевала под открытым небом, а дети спали в теплице.

« Другая бы на ее месте опустила руки, сломалась , – говорит дочь Зои, Лена. – Но не наша мама. Сама она могла бы ночевать на этих развалинах, готовить еду на костре, как-то перебиваться. Но она понимала, что младшим сестрам и брату нужен дом. Мы с сестрами как-то можем обеспечить себя, а младшие живут с ней. Бросить работу она не могла, потому что нужно было их кормить. И она начала сама по ночам копать траншею под фундамент нового дома ».

Каждый день после 12-часовой смены на хлебозаводе Зоя брала в руки лопату и копала… За два месяца Зоя продвинулась очень мало. Своими силами решить вопрос с жильем было нереально. И непонятно, как бы встретила Зоя с детьми холода, если бы редакторы проекта «Время строить» не увидели в сети видео пожара...

Время сюрпризов

Команда проекта спроектировала и построила для семьи Трикуцевых новый дом – из эко-материалов, с использованием энергосберегающих технологий. Каждая деталь в нем продумана так, чтобы и Зоя, и ее дети чувствовали себя здесь максимально комфортно. Чтобы снизить расходы по содержанию большого дома, на втором этаже сделали автономное отопление, чтобы включать, когда старшие дочери будут приезжать в гости. А еще – у Зои будет выбор: использовать газовое отопление или топить дровами.

Пока на участке Трикуцевых кипела работа, семья отправилась в страну, известную своей певучестью и кулинарными шедеврами – в Грузию. Здесь они познакомились с местными музыкантами, продегустировали блюда грузинской кухни и загадали самые заветные желания, повязав ленточки на дерево желаний. Позже девочки признались, что, не сговариваясь, загадали одно и то же: чтобы появился новый дом. Несмотря на приезд съемочной группы и начало строительных работ, им до последнего не верилось, что мечта сбудется. И очень хотелось, чтобы мама, которая всю жизнь заботилась о них, не покладая рук, наконец-то и сама смогла жить спокойно и счастливо. Желания начали сбываться уже в Грузии: команда проекта передала Зое документ о том, что ее кредит, взятый на лечение дочери, полностью погашен. Она больше ничего не должна банку! Зоя долго не могла поверить хорошей новости. В последнее время она получала только плохие.

Главное желание, которое девочки загадывали в Грузии, о собственном доме, усилиями команды проекта и сотен добровольных помощников тоже сбылось. Вернувшись, Зоя и ее семья увидели новый – просторный, светлый, уютный дом, где их ожидало много сюрпризов и подарков. На первом этаже – спальня Зои и большущая гостиная с музыкальными инструментами, которые лично помогал выбирать продюсер и шоумен Алексей Потапенко (Потап). « Искусство не горит! – улыбается Потап. – Я, как музыкант, понимаю девочек, которые переживали, что сгорели все ноты и инструменты. Но, раз уж мы смогли восстановить дом, то будут и инструменты, и музыка!»

В центре гостиной – давняя мечта Зои, большой круглый стол. Такой же, как тот, который дочь Лена подарила маме накануне пожара. Зоя хотела собрать за ним всю семью в свой день рождения.

Впервые у каждого члена этой семьи появилась своя комната. Девушек порадовали не только новые наряды, которые они обнаружили в шкафчиках своих комнат, но и настоящие сундуки с приданым! Известный дизайнер Екатерина Шаховская пошила для Яны, Лены и Ани роскошные вечерние платья, а для Гали – изумительное свадебное. Маленькому Вите, который мечтает стать полицейским и защищать хороших людей, подарили маленький автопарк – велосипед и детскую машину с надписью Police. Для всей семьи приятным сюрпризом стала библиотека на втором этаже. А еще теперь у детей есть новые ноутбуки.

Но самым большим сюрпризом для главы семьи, Зои, стала секретная комната – мини-пекарня. Ведь героиня – великолепный пекарь. Помочь выбрать наиболее функциональное и качественное оборудование пригласили Андрея Дромова – известного шеф-повара и ведущего программы «Готовим вместе» на «Интере».

« Я очень благодарна всем, кто помогал строить наш дом за все, что они для нас сделали, у меня не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции, – говорит Зоя Трикуцева со слезами на глазах. – У меня ноги подкосились, когда я увидела на месте нашего пожарища такой красивый дом. Мне до сих пор кажется, что все это – сон. Столько внимания, столько доброты я не видела к себе, наверное, никогда в жизни. Большое спасибо!»

А жители Андрушевки благодарны проекту за то, что здесь теперь есть свое собственное дерево желаний, как в Грузии. Однако одним деревом команда проекта не ограничилась: здесь разбили новый сквер. « Раз мы строим дом, возводим новые стены, почему бы не взять и не построить новый сквер? – вспоминает звездный помощник Алексей Потапенко (Потап). – Все работали синхронно, дружно и с запалом. Буквально в считанные минуты выкапывали ямы, сажали деревья, поливали и подвязывали их, тут же ставили новые скамейки, красили бордюры… А посредине этого сквера – дерево любви и желаний. И все, кто принимал участие в этих работах, дружно повязали на нем ленточки. Это было очень трогательно! » И теперь каждый житель Андрушевки может прийти в этот сквер, повязать ленточку, подумать о своей самой большой мечте, и она – обязательно сбудется.