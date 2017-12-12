Стало известно, почему умер военный США во Львове

Военнослужащий Нацгвардии Нью-Йоркской армии Джозеф Нелка умер во Львове по естественным причинам. Об этом говорится в сообщении Департамент военно-морских сил Нью-Йорка.



По данным американского ведомства, смерть 21-летнего Нелка не связана с военной деятельностью. Расследование инцидента продолжается.



Нелка был зачислен в состав Нацгвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. К началу 2016 года он закончил индивидуальное обучение и был назначен кавалерийским разведчиком. Был награжден медалями – за службу национальной обороне и за достижения во время армейской службы.

