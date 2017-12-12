Секретных агентов НАБУ нужно обязать подавать е-декларацию - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко инициирует обязательную подачу электронных деклараций негласными агентами НАБУ. Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV. Генпрокурор отметил, что необходимо безотлагательно изменить процедуру набора агентов НАБУ и ввести обязательства подачи электронной декларации негласными агентами бюро.



"Мы видим признаки нарушения закона, а именно провокацию взятки со стороны отдельных детективов НАБУ. Мы будем вести следствие в закрытом режиме, я уже получил данные о том, что эти агенты являются негласными штатными работниками. У нас есть целый перечень вопросов к законности их функционирования . нельзя ради активности НАБУ нарушать закон. Вся найденная аппаратура для прослушивания не была на учете СБУ", - рассказал Луценко.



Он отметил, что следствие в отношении задержанных по подозрению в провокации взятки агентов НАБУ ведется в закрытом режиме. Также он добавил, что предлагал директору НАБУ Артему Сытнику объясниться в закрытом режиме.



29 ноября при попытке передачи взятки первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан "тайный агент" НАБУ по имени Сергей Титенков.



При этом в НАБУ утверждают, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, в ходе которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.



По словам Пимаховой, агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились дружеские отношения с агентом НАБУ.

Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.



В свою очередь, ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".



Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.



Беспокойство по поводу дальнейшей работы НАБУ выразили Международный валютный фонд, МИД Великобритании, Евросоюз, Всемирный банк и Государственный департамент США.

