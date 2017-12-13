Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco видит бóльшую угрозу своему бизнесу в развитии сервисов вроде Uber, чем в растущей популярности электромобилей. По мнению главы фирмы Ясира Муфти, они могут привести к сокращению количества машин в частной собственности. Об этом со ссылкой на газету Financial Times сообщает издание Business Insider.



Тем не менее, по прогнозам Saudi Aramco, спрос на электромобили и гибриды будет расти, и к 2040 году их доля составит 10-20 процентов от общего числа автомобилей. При этом прогноз компании относительно потребления нефти весьма оптимистичен — она рассчитывает на, как минимум, 20-летний рост. При этом по мнению экономистов французской нефтегазовой компания Total, доля электрокаров составит 15-30 процентов уже к 2030 году. Тогда же достигнет максимума спрос на топтиво.



В прошлом году Uber подписал соглашение с Volvo о покупке 24 000 беспилотников на базе Volvo XC90. Сделка стала первым шагом в реализации стратегии компании о переходе к использованию полностью автономных транспортных средств.



В прошлом году Uber подписал соглашение с Volvo о покупке 24 000 беспилотников на базе Volvo XC90. Сделка стала первым шагом в реализации стратегии компании о переходе к использованию полностью автономных транспортных средств.



Руководство Saudi Aramco отметило также, что фирма рассматривает возможность развития новых направлений бизнеса, в том числе инвестиций в райдшеринговые сервисы, оптовую продажу топлива сервисам такси или напрямую частным владельцам автомобилей.



В 2016 году суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, в который также входит Saudi Aramco, приобрел пятипроцентную долю Uber за 3,5 миллиарда долларов, что стало самой крупной инвестицией за все время существования компании. По условиям инвестиционного соглашения, управляющий фонда Ясир Аль Румайян вошел в совет директоров сервиса.

