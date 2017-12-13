Gucci покажет новую коллекцию на заброшенном кладбище

Gucci покажет новую коллекцию на заброшенном кладбище

Итальянская люксовая марка Gucci объявила место показа будущей круизной коллекции 2019 года. Об этом сообщает HypeBeast.

Шоу пройдет 30 мая 2018 года в Арле, Франция, на территории древнеримского некрополя Алискамп. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название некрополя — искаженное латинское Eilisii Campi (Елисейские поля). Кладбище известно тем, что вдохновило Данте Алигьери (1265-1321) на картины Ада в «Божественной комедии». В поэме Лудовико Ариосто (1474-1533) «Неистовый Роланд» на территории некрополя происходит битва главного героя с сарацинами. Какие-либо подробности предстоящего показа пока не приводятся.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Ранее марка проводила показы в лондонском Вестминстерском аббатстве и историческом Палаццо Питти во Флоренции.