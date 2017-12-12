МИД осуждает обыски и аресты крымских татар

МИД Украины осуждает очередные обыски и аресты в Крыму, подчеркнув, что Россия превращает оккупированный ею полуостров в территорию террора и бесправия. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.



"Оккупант превращает АРК в территорию террора и бесправия. Снова осуждаем незаконные действия РФ и выражаем протест", - написала Беца.



Напомним, 12 декабря в селе Урожайное Советского района в аннексированном Крыму силовики провели обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова, после чего арестовали его сына.



Также напомним, что мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине констатирует, что с 16 августа по 15 ноября текущего года 49 крымских татар были арестованы за проведение мирных одиночных пикетов на территории аннексированного Россией Крыма.

