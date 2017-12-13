В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода

В Украине в ближайшие сутки 13 декабря сохранится теплая погода с температурой значительно выше климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей Украины в поле пониженного давления осадки не прогнозируются, лишь на запад север атмосферный фронт из Центральной Европы принесет дождь с мокрым снегом. В западной части страны, а днем в Винницкой и северных областях ожидается дождь и мокрый снег, в Карпатах - сильные осадки; на остальной территории без осадков.



Ветер южный с переходом в северо-западной половине на северний, 3-8 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, в южной части 8-13°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве 13 декабря ночью без осадков, днем прогнозируется дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северный, 3-8 м/с.Температура в течение суток 2-4° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем была 10,0° в 1950 году, самая низкая ночью -24,3° в 1921 году.



В Украине 14 декабря временами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь в южной части без осадков. В северных и центральных областях на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на крайнем западе местами порывы 15-20 м/с.



Температура в южных, восточных регионах и Днепропетровской областях ночью 2-7°, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 14 декабря прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

