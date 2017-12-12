США возобновляют программу отправки людей на Луну

США возобновляют программу отправки людей на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал "директиву номер один" об отправке астронавтов на Луну. Об этом сообщает "Укринформ".

"Директива, которую я подписываю сегодня, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человечества. Это важный шаг для возвращения американских астронавтов на Луну - впервые с 1972 года", - заявил президент США.

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Программу отправки астронавтов на Луну восстанавливают в том числе с целью подготовки следующих длительных полетов в космос, в частности, отправления миссий на Марс.

"Президент прислушался рекомендаций Национального космического совета и изменит нашу космическую политику, чтобы помочь Америке стать движущей силой в космической отрасли, получать новые знания о космосе, а также стимулировать невероятные технологии", - сказал заместитель спикера Белого дома Хоган Гидли.

На естественном спутнике Земли были пока только астронавты из США - в 1969, 1971 и 1972 годах. Последними на Луне были астронавты миссии Аполлон-17 в декабре 1972 года. Они провели там около 75 часов и успешно вернулись на Землю с образцами лунной породы.

Напомним, основатель SpaceX и Tesla Маск пообещал, что в январе 2018 года запустит на орбиту многократную ракету Falcon Heavy, на борту которой будет находиться электрокар Tesla Roadster.