США возобновляют программу отправки людей на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал "директиву номер один" об отправке астронавтов на Луну. Об этом сообщает "Укринформ".



"Директива, которую я подписываю сегодня, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человечества. Это важный шаг для возвращения американских астронавтов на Луну - впервые с 1972 года", - заявил президент США.



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Программу отправки астронавтов на Луну восстанавливают в том числе с целью подготовки следующих длительных полетов в космос, в частности, отправления миссий на Марс.



"Президент прислушался рекомендаций Национального космического совета и изменит нашу космическую политику, чтобы помочь Америке стать движущей силой в космической отрасли, получать новые знания о космосе, а также стимулировать невероятные технологии", - сказал заместитель спикера Белого дома Хоган Гидли.



На естественном спутнике Земли были пока только астронавты из США - в 1969, 1971 и 1972 годах. Последними на Луне были астронавты миссии Аполлон-17 в декабре 1972 года. Они провели там около 75 часов и успешно вернулись на Землю с образцами лунной породы.



Напомним, основатель SpaceX и Tesla Маск пообещал, что в январе 2018 года запустит на орбиту многократную ракету Falcon Heavy, на борту которой будет находиться электрокар Tesla Roadster.

