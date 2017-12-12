"Симпсоны" рассказали, почему их герои не стареют

Создатели одного из самых успешных мировых мультипликационных сериалов "Симпсоны" раскрыли один их своих главных секретов.



Пользователь twitter спросил, как так выходит, что персонаж Мэгги десятилетиями остается младенцем, хотя давно должна была пойти в колледж. Этот вопрос уже долгое время интересовал многих поклонников мультфильма.



Команда "Симпсонов" не растерялась и решила наконец рассказать своим зрителям, в чем тут дело. Все оказалось достаточно просто.



"Это магия Симпсонов" - ответили они на своей официальной странице.

