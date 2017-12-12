Киевлян предупредили об изменении стоимости отопления в домах без счетчиков

В отопительном сезоне 2017/2018 годов алгоритм расчета стоимости отопления для домов без теплосчетчиков отличается от прошлогоднего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевэнерго.



Как отмечается, согласно правительственному постановлению, для домов без приборов учета стоимость отопления рассчитывается по нормативу 32,91 грн/кв. м с учетом температуры воздуха и количества суток предоставления услуги.



В прошлом году стоимость отопления для этой категории домов определялась другим постановлением на основании средневзвешенного потребления теплоэнергии домами со счетчиками, действующей в прошлом отопительном сезоне.



В домах с теплосчетчиками начисления за отопление, как и раньше, проводятся по показаниям прибора учета пропорционально отапливаемой площади квартиры и мест общего пользования, добавили в компании.



Также указано, что для корректного расчета стоимости отопления в домах с индивидуальными приборами учета тепла (квартирные счетчики) клиенты должны ежемесячно в течение последней недели передавать показания своих счетчиков отопления и горячей воды энергокомпании.



В противном случае, как отметили в Киевэнерго, энергокомпания будет рассчитывать стоимость услуги на основе показаний среднего потребления в предыдущих периодах. Если потребитель не передает показания счетчика горячей воды длительное время (более 3 месяцев), начисления будут осуществляться по определенной законодательством норме потребления. Сумма будет откорректирована, когда клиент сообщит фактические показания счетчика энергокомпании.

