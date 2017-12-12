Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие в Крыму

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что исполнявший в 2014 году обязанности президента Украины Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму. Слова политика приводит телеканал «Громадське».



В ходе судебного заседания по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича он рассказал, что лично присутствовал на совещании, в ходе которого Нацгвардия, авиация и флот получили распоряжение «ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для защиты».



Яценюк, проходящий в этом деле свидетелем, также заявил, что Янукович «не обжаловал в суде свое отстранение от власти в феврале 2014 года, а значит, признал его законность».

