Кучма сетует на недостаточное давление ЕС на РФ

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшее время не даст результатов, и не видит со стороны европейских партнёров усилий, которые бы заставили Россию выполнить Минские договорённости.



"До выборов (президента – ИФ) в России, я думаю, что да (встреча лидеров стран "Нормандской четверки" состоится - ИФ), но в этом году, конечно, нет (не состоится - ИФ). Я думаю, и Германия и Франция с удовольствием бы встретились с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, но если они встретятся сегодня, то ни до чего не договорятся. Сегодняшняя встреча не даст ничего", - сказал Л.Кучма журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о целесообразности проведения переговоров глав Украины, Германии, Франции и России с целью урегулирования конфликта на Донбассе.



По его словам, это также связано с ситуацией в Германии, где ещё не была сформирована правящая коалиция после прошедших выборов в Бундестаг.



При этом Л.Кучма добавил, что украинская сторона надеется на позицию США, в частности спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. "Он активную занимает позицию в сравнении с его предшественницей (Викторией - ИФ) Нуланд",- отметил он.



Представитель Украины в ТКГ также заявил, что не видит со стороны европейских партнёров достаточно сильного давления на Россию.



"Мы видим, что со стороны европейцев нет таких усилий которые бы заставили Россию пойти на такие шаги, как прекращение таких действий, которые приводят к гибели наших людей, вывести войска и тяжёлую технику, и начать процесс, который есть в Минских договорённостях", - подчеркнул Л.Кучма.

