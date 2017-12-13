Учительницу, заразившую корью детей, будут судить, - СМИ

В отношении учительницы младших классов школы "Интеллект" в Кушугуме под Запорожьем возбудили уголовное производство по признакам статьи об умышленном заражении. Об этом сообщает издание Вся власть.



Татьяна Бондаренко первой заболела корью в школе, после чего в инфекционную больницу попали 14 детей. По состоянию на 11 декабря в школе зарегистрировано 40 случаев заболевания среди учеников и преподавателей.



Об уголовном производстве в отношении Бондаренко рассказала директор областного департамента науки и образования Татьяна Озерова.



По ее словам, сегодня в школе работала полиция. Следователям также передали материалы Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины (в прошлом СЭС).



"На сегодня четыре ребенка находятся в реанимации, родители пишут письма во все инстанции", – рассказала Озерова. Также, по словам чиновницы, уйти на больничный Бондаренко рекомендовал школьный врач.



"Если бы она была на больничном, то сейчас, на время проведения расследования, ее бы не уволили, а отстранили", – добавила глава департамента.



О том, что Бондаренко первой в школе заразилась корью, сообщил директор лабораторного центра Роман Терехов.



Бондаренко в последний раз контактировала с детьми 2 ноября (суббота), после чего уехала в Киев. На следующий день она обратилась к медикам, которые диагностировали корь. Бондаренко лечилась дома, отказавшись от госпитализации.



Первые 14 детей были госпитализированы с корью 14 ноября. Согласно официальному сообщению, школа закрывалась на карантин с 13 ноября по 3 декабря. В этом сюжете от 14 ноября директор школы Татьяна Апостолова говорит, что школу на карантин не закрывали.



На прошлой неделе Бондаренко сделала публичное обращение, в котором извинилась перед родителями и заявила, что ее вынудили написать заявление об увольнении 5 декабря. Учительница удалила обращение спустя день, заявив, что сказала все, что хотела (скриншот просьбы).



"Проблем она не боится. Ну вот теперь думай, что делать дальше", – приводила Бондаренко слова неназванного собеседника во время увольнения.



Бондаренко подчеркивает, что не знала, что больна корью.



Директор школы Татьяна Апостолова отрицает факт принудительного увольнения Бондаренко.



"Я - должностное лицо. Сами подумайте, могу ли я уволить учителя из-за болезни. Дам ответ: не могу. Если бы она [Бондаренко] не хотела бы увольняться, она бы, наверное, не писала заявление и не сдавала те материальные ценности, которые были закреплены – пришла бы к детям и работала", – говорит Апостолова в этом сюжете.



В этом сюжете директор школы утверждает, что об инфицировании Бондаренко в учебном заведении узнали 9 ноября. Сама учительница заверяет, что сообщила о болезни, как только ее диагностировали киевские врачи. О том, что киевские врачи оповестили о диагнозе Бондаренко 3 ноября, журналистам говорил и глава лабораторного центра Роман Терехов. По его словам, все заразившиеся дети и педагоги, в том числе Татьяна Бондаренко, не были привиты от кори.

