Осенняя мобилизация: 70% неявки призывников

В Украине завершилась призывная кампания Осень-2017, особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды ВСУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook. "Военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска - 12 460 человек, в том числе в Вооруженные Силы Украины - 8360, Национальной гвардии Украины - 3500...



...Государственной специальной службы транспорта - 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%", - отмечается в сообщении.



Срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, исключая зоны проведения антитеррористической операции.



Отмечается, что на срочную военную службу были призваны граждане Украины мужского пола 1997-1990 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.



"Однако проблемы с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70 процентов неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому, согласно законодательству, представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно", - говорится в сообщении.



За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет.

