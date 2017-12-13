У Ломаченко - лучшая защита в современном боксе

Победа чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко над кубинцем Гильермо Ригондо позволила украинцу выйти на первое место в рейтинге CompuBox среди действующих боксеров, пропускающих меньше всего ударов в течение поединка.



Интересно, что ранее лидерство в этом списке удерживал как Ригондо, но в очном бою кубинец не смог нанести больше трех точных ударов за раунд



Процент пропущенных Василием ударов составляет всего 16,5%, у кубинца этот показатель теперь 16,7%.







CompuBox - компания, при помощи компьютерных технологий ведущая "ударную" статистику главных поединков в профессиональном боксе и ММА.

