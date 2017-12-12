Украина получила от Германии свыше 800 миллионов евро – посол

Финансовая поддержка Германии Украине за 2014-2016 годы составляла более 800 миллионов евро. Об этом во вторник, 12 декабря, во время пресс-конференции заявил заместитель посла Федеративной Республики Германия в Украине Вольфганг Бинзайль, пишет РБК-Украина.



"За последние три года, 2014-2016, общая финансовая поддержка составила более 800 миллионов евро в займах и грантах", – заявил Бинзайль.



Заместитель посла отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на изменения в правительстве этой страны.



По словам дипломата, федеральное правительство поддерживает экономическое развитие Украины и пропагандирует хорошие правительственные практики и верховенство права.

