Прокурор Крыма обвинила Поклонскую в военных преступлениях

Действия депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской по делу о запрете Меджлиса крымско-татарского народа можно расценивать как военное преступление. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, сообщает УНН.



"У нас тоже есть эпизод по ней (Поклонской), в частности, запрета Меджлиса. И в ближайшее время мы дадим оценку ее действий по этому факту. Поскольку мы считаем, что то, что сделала она, то ее действия никак иначе как военное преступление. Иначе ей дать оценку невозможно здесь в рамках национального законодательства", - сказал Мамедов



По его словам, будучи на так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимы нарушения прав человека.

