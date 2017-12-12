Столтенберг остается генсеком НАТО до 2020 года

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса продлены до конца сентября 2020 года, говорится в заявлении НАТО, опубликованном на официальном сайте организации во вторник.



"Сегодня союзники согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года, до 30 сентября 2020 года", - отмечается в нем.



"Союзники поздравляют генерального секретаря, и выражают полное доверие его способности продолжить добросовестную работу по совершенствованию приспособляемости НАТО к вызовам в сфере безопасности в 21 веке", - говорится в заявлении.



В свою очередь Й.Столтенберг поблагодарил 29 стран-членов НАТО за их решение и заявил, что "с нетерпением ждет продолжения совместной работы по укреплению альянса и обеспечению безопасности наших граждан".



Й.Столтенберг занимал пост премьер-министра Норвегии с 2000 года по 2001 год и в 2005-2013 годах. Кроме того, он занимал должности министра промышленности и энергетики и министра финансов Норвегии.



В НАТО Й.Столтенберг сменил Андерса Фог Расмуссена 1 октября 2014 года. Он стал первым норвежцем на посту генсека альянса.

