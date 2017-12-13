Создан протез руки, позволяющий ловко шевелить пальцами

Группа исследователей из Технологического института Джорджии разработала протез руки, который позволяет людям с ампутированной конечностью совершать недоступные ранее движения.



Как пишет Engadget, на создание протеза ученых вдохновил один из эпизодов "Звездных войн", в котором Люк Скайоукер, потерявший кисть в поединке на световых мечах с Дартом Вейдером, получил протез, внешне ничем не отличающийся от настоящей руки.



В настоящее время большинство доступных на рынке протезов оснащено сенсорами, которые фиксируют электрические импульсы в мышцах ампутированной конечности владельца, передавая их в сам протез, который совершает движение. Однако, по словам главы исследовательской группы профессора Джила Вайнберга, этот метод имеет сравнительно низкую точность и не позволяет определить, каким именно пальцем должен пошевелить протез. Чтобы решить эту проблему, ученые оснастили новый протез ультразвуковым датчиком, который, подобно аппарату для исследования плода в утробе, способен увидеть, какие именно мышцы сокращаются в конечности.



Специальные алгоритмы позволяют точно интерпретировать данные этого сенсора, и в результате протез совершает ловкие движения именно теми пальцами, которыми хочет пошевелить владелец протеза. Используемое при этом машинное обучение позволяет системе предсказывать движения искусственных пальцев на основе предыдущих.



Прототип искусственной руки успешно прошел испытания - музыкант Джейсон Барнс, лишившийся предплечья правой руки после сильнейшего удара током в 2012 году, смог сыграть на пианино в первый раз с момента получения травмы.



"Это совершенно умопомрачительно. Новая рука позволяет мне делать все, что я хочу, буквально на лету, без изменения режима работы или нажатия какой-либо кнопки. Я никогда не думал, что такое будет возможно", - сказал Барнс.



Отметим, что ученые из Технологического института Джорджии не впервые испытывают свои разработки на Барнсе. В 2014 году они создали для него протез, который позволял успешно играть на барабанной установке.





