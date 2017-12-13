Некачественное спиртное убивает печень на уровне ДНК

Ученые из лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ сделали этот вывод вместе с сотрудниками ИЯФ СО РАН и Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины, передает "НГС Новости". Исследователи провели эксперименты с мышами и установили: некачественное спиртное, даже в малых количествах, опасно для печени.



Известно, что в рамках эксперимента грызунам вводили в брюшину меченый (смешанный с радиоуглеродом 14С) метанол. Далее началась фаза наблюдений - процесс вывода этанола регистрировали через 1, 3, 10 часов и сутки после ввода вещества в организм. Благодаря метке ученые смогли локализовать метанол. Оказалось, быстрее всего он выходил из мозга, почек, легких. А вот в печени очень долго держалась исходная концентрация. Эксперты предположили, что метанол особо прочно связывается с клетками печени. Выяснилось: его следы оставались в ДНК. То есть метанол негативно влиял на печень на генетическом уровне.



В отчете ученых говорится: "Даже небольшое, хроническое поступление метанола в организм приводит к необратимой порче клеток печени. Если из мозга он выводится и организм более-менее как-то умеет бороться с этим, то в печени портятся самые важные элементы клеток, после этого они уже не восстанавливаются. Здесь прямое доказательство того, что портится именно генетический материал клеток, ДНК, соответственно, клетка уже не может размножаться.



Именно поэтому важно следить за качеством употребляемого алкоголя. Не стоит увлекаться алкоголем из неизвестных источников, отдавая предпочтение спирту с высокой степенью чистоты. Стоит также иметь в виду, что при домашнем изготовлении вин следует строго придерживаться технологии, например, тщательно отделять мезгу (кожура и мякоть) от яблочного сока, поскольку длительное брожение мезги приводит к повышенному содержанию метанола".

