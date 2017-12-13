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- Американских чиновников обязали избавиться от «Антивируса Касперского» за три месяца
Американских чиновников обязали избавиться от «Антивируса Касперского» за три месяца
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в госструктурах, Приказ обязывает чиновников как в гражданских ведомствах, так и в оборонных, в течение трех месяцев избавиться от программ «Лаборатории Касперского».
Поводом для такого решения стали подозрения американских спецслужб, что продукция «Касперского», широко распространенная среди госслужб, используется для шпионажа в пользу российского правительства. «Лаборатория Касперского» неоднократно отрицала эти обвинения.
«Лаборатория Касперского» заявила, что такое решение нанесет существенный ущерб ее бизнесу. В компании утверждают, что их продукцию запретили использовать исключительно из-за расположения штаб-квартиры в России, а не из-за каких-то нарушений.
12 июля 2017 года правительство США убрало «Антивирус Касперского», один из самых популярных в мире, из списка программ, доступных через госзакупки. Решение было принято с точки зрения безопасности из опасений, что российское ПО может содержать вредоносные элементы.
«Лаборатория Касперского» на протяжении многих лет тесно сотрудничала с американскими властями и писала программное обеспечение по их заказу.