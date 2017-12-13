Посол США в России: Крым - это Украина

Посол США в России Джон Хантсман заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины для улучшения российско-американских отношений.



"На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым - это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо", - сказал посол в видеоролике, опубликованном в "Твиттере" посольства США в РФ.

