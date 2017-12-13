Турчинов находится с визитом в штаб-квартире НАТО – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов находится в штаб-квартире НАТО, где проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба СНБО.



Программой визита предусмотрено участие секретаря СНБО Украины и генсека НАТО в заседании Комиссии Украина-НАТО, где А.Турчинов выступит с развернутым докладом по вопросам безопасностной ситуации на востоке Европы и противодействия российской агрессии.



Запланирована также встреча Секретаря СНБО Украины с начальником штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Маркусом Кнайпом. Планируется также, что А.Турчинов посетит Многоцелевой центр управления операциями по урегулированию кризисов и Ситуационный центр штаб-квартиры НАТО.

