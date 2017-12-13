Нардеп Деркач подал иск в ВАСУ на руководителей фракций Рады из-за неподачи кандидатур на пост главы Минздрава

Народный депутат Украины Андрей Деркач подал иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ) против Верховной Рады и лидеров фракций коалиции в связи с бездействием в вопросе назначения министра здравоохранения.



"Подал иск в Высший административный суд Украины на Верховную Раду – коалиция депутатских фракций больше года не вносит Гройсману предложений на пост министра здравоохранения. Так быть не должно. Люди не должны быть заложниками бездействия власти", - написал А.Деркач на странице в Фейсбуке в среду.



Он напомнил, что больше года Уляна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения Украины.



"…больше года Уляна Супрун исполняет обязанности министра. А по сути – просто безнаказанно уничтожает систему медицины. Кто будет отвечать за то, что делает ее команда? Никто. Ведь законного министра в стране нет, а коалиция и не думает его назначать. Очень удобную для себя схему придумали", - возмутился парламентарий.



А.Деркач подчеркнул, что иск против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана суд не удовлетворил, потому что кандидатуру на пост министра здравоохранения должна вносить на рассмотрение Кабмина коалиция.



"Знаете, сколько кандидатур предложило уважаемое депутатское большинство? Ни одной! За год – ни одной кандидатуры на пост министра здравоохранения. Поэтому я убежден, что руководители фракций, которые сегодня входят в коалицию, должны ответить за свою бездеятельность", – подытожил нардеп.



Он требует от Верховной Рады направить в Кабмин предложения по поводу кандидатов на пост министра и назначить законного руководителя Минздрава.



Как сообщалось, в начале октября ряд народных депутатов, в том числе А.Деркач, подали в суд на В.Гройсмана с требованием признать противоправной бездеятельность премьера и обязать его немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины.



Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении данного иска.



Обязанности министра здравоохранения Украины с 27 июля 2016 года исполняет Уляна Супрун.

