Лукашенко: в СМИ и интернете идет глобальная война
В мире идет глобальная война в пространстве СМИ и интернета, целью которой является дезориентация общества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на съезде ученых 13 декабря, сообщают Известия.
По его словам, сейчас интернет и СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются дестабилизировать общество.
"Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами, прежде всего в СМИ. И вы свидетели этому: эта война, которая сегодня ведется через СМИ, практически дезориентирует общество", — заявил он.
Президент Беларуси также отметил, что информационная война не оставляет в стороне и его страну.
"У нас не запрещены никакие СМИ — они простреливают нашу страну насквозь", — подчеркнул Лукашенко.
Источник: Корреспондент
14:01