Лукашенко: в СМИ и интернете идет глобальная война

В мире идет глобальная война в пространстве СМИ и интернета, целью которой является дезориентация общества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на съезде ученых 13 декабря, сообщают Известия.



По его словам, сейчас интернет и СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются дестабилизировать общество.



"Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами, прежде всего в СМИ. И вы свидетели этому: эта война, которая сегодня ведется через СМИ, практически дезориентирует общество", — заявил он.



Президент Беларуси также отметил, что информационная война не оставляет в стороне и его страну.



"У нас не запрещены никакие СМИ — они простреливают нашу страну насквозь", — подчеркнул Лукашенко.

