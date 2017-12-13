В Херсоне на жд вокзале рухнула огромная люстра

На железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра.



Об этом в своем фейсбуке блогер и активист Александр Рудоманов.



"На железнодорожном вокзале станции Херсон упала люстра. Слава Богу, без жертв. Интересно, железнодорожники снова скажут, что это пассажиры виноваты", – написал он.



Также блогер спросил, не пора ли пассажирам заходить в помещения вокзалов с каской на голове и выложил фото с места инцидента.

