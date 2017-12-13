Украина должна добывать до 70 млрд кубометров газа - Насалик

Украина должна добывать 70 миллиардов кубометров газа. Об этом в комментарии журналистам после завершения заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.



По его словам, запасы газа в Украине составляют около 1 триллиона кубометров. Министр констатировал, что сейчас в Украине добыча "голубого топлива составляет около 2% (от запасов - ред.), тогда как в Норвегии этот показатель достигает 12%".



"Украина должна добывать до 70 млрд кубометров газа", - резюмировал И.Насалик.



Он также добавил, что Украина со временем может отказаться от импорта газа.

