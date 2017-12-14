Названы вредные для мужской потенции виды спорта

Ученые из немецкого Кельна выяснили, что некоторые виды спорта могут серьезно снизить мужскую потенцию. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Originalia.



В частности, негативно влияет на потенцию велоспорт. Ученые советуют спортсменам использовать широкие седла и стараться менять позу при езде. Также вредны верховая езда и катание на мотоцикле.



Не полезен и марафонский бег. Из-за него падает уровень тестостерона, что отрицательно сказывается на либидо.

