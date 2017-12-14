Названы вредные для мужской потенции виды спорта

Названы вредные для мужской потенции виды спорта

Ученые из немецкого Кельна выяснили, что некоторые виды спорта могут серьезно снизить мужскую потенцию. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Originalia.

В частности, негативно влияет на потенцию велоспорт. Ученые советуют спортсменам использовать широкие седла и стараться менять позу при езде. Также вредны верховая езда и катание на мотоцикле.

Не полезен и марафонский бег. Из-за него падает уровень тестостерона, что отрицательно сказывается на либидо.