Pepsi сделала крупнейший заказ новых электрогрузовиков от Tesla

Крупнейшим заказчиком электрических грузовиков Tesla Semi стала компания PepsiCo. Фирма, владеющая такими брендами, как Pepsi и Lay’s, оставила заявку на приобретение ста тягачей. Об этом сообщает Reuters.



Грузовики Tesla Semi станут частью уже существующего парка грузовиков PepsiCo, который насчитывает около 10 000 машин. В компании собираются использовать тягачи для доставки продукции с производственных площадок в распределительные центры и заказчикам.



Во сколько обошелся предзаказ ста автомобилей, не уточняется. В Reuters отметили лишь, что депозит за каждый автомобиль сейчас составляет 20 000 долларов.



Ранее стало известно о том, что 40 электрических грузовиков у Tesla заказала компания Anheuser-Busch, которая занимается производством пива под маркой Budweiser.



Грузовик Tesla Semi дебютировал в середине ноября. Модель оснащена четырьмя электрическими двигателями. С места до ста километров в час тягач разгоняется за пять секунд. Максимальный запас хода Semi составляет 805 километров (запас хода базовой версии равен 482 километрам). Цены на грузовик начинаются со 150 000 долларов.

