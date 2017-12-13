Pepsi сделала крупнейший заказ новых электрогрузовиков от Tesla

Pepsi сделала крупнейший заказ новых электрогрузовиков от Tesla

Крупнейшим заказчиком электрических грузовиков Tesla Semi стала компания PepsiCo. Фирма, владеющая такими брендами, как Pepsi и Lay’s, оставила заявку на приобретение ста тягачей. Об этом сообщает Reuters.

Грузовики Tesla Semi станут частью уже существующего парка грузовиков PepsiCo, который насчитывает около 10 000 машин. В компании собираются использовать тягачи для доставки продукции с производственных площадок в распределительные центры и заказчикам.

Во сколько обошелся предзаказ ста автомобилей, не уточняется. В Reuters отметили лишь, что депозит за каждый автомобиль сейчас составляет 20 000 долларов.

Ранее стало известно о том, что 40 электрических грузовиков у Tesla заказала компания Anheuser-Busch, которая занимается производством пива под маркой Budweiser.

Грузовик Tesla Semi дебютировал в середине ноября. Модель оснащена четырьмя электрическими двигателями. С места до ста километров в час тягач разгоняется за пять секунд. Максимальный запас хода Semi составляет 805 километров (запас хода базовой версии равен 482 километрам). Цены на грузовик начинаются со 150 000 долларов.