Суд разрешил Каськиву выехать за границу

Суд разрешил экс-руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву, который подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, выезжать за границу. Об этом пишет Украинская правда.



Как отмечается, соответствующее решение вынес 7 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань.



"Защитник и обвиняемый просили вернуть Каськиву паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком. Суд, выслушав мотивацию сторон, постановил вернуть Каськиву паспорта", - говорится в сообщении.



В то же время, Каськив и далее будет обязан прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и/или в суд, а также сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства.

