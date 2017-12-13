Ryanair и "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве - Омелян

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" близки к заключению договоренности о сотрудничестве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Прямой".



"Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас окончательно финализуются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом "Борисполь", - сказал Омелян.



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Омелян также анонсировал презентацию 14 декабря украинского национального лоукоста SkyUp.



"По национальному лоукосту в четверг состоится презентация Это будет украинский авиаперевозчик, который будет летать как в лоукост-сегменте, так и в чартерных внутренне и наружно украинских перевозках. Это стопроцентно украинская авиакомпания с украинским капиталом SkyUp", - сказал Омелян.

