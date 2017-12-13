Президент уволил еще одного члена НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Викторию Морозову с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Соответствующий указ от 13 декабря обнародован на сайте президента.



В.Морозова уволена во исполнение требований законодательства по ротации членов НКРЭКУ. На сегодня в составе регулятора остается только глава регулятора Дмитрий Вовк и один член – Руслан Машлякивский.



Как отметил Д.Вовк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", ему пока неизвестно о сроках доукомплектования регулятора.



Как сообщалось, ранее Верховная Рада разрешила президенту самостоятельно доукомплектовать состав НКРЭКУ, до конкурсного отбора новых членов регулятора.



В конце ноября 2017 года НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора. Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и только недавно приступила к работе.



НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

