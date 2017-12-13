Провайдер Starbucks майнил криптовалюту на ноутбуках посетителей

Незаконным майнингом криптовалют занимался провайдер Wi-Fi сети кофеен Starbucks. Об этом сообщает Motherboard, ссылаясь на комментарии клиентов.



2 декабря пользователь Twitter Noah Dinkin рассказал Starbucks, о десятисекундной задержке при подключении ноутбука к беспроводному интернету и обнаруженном коде CoinHive — разработчика скрипта, который встраивается на сайты для майнинга криптовалюты Monero.



12 декабря представители Starbucks в Twitter признали этот факт и сказали, что провайдер "решил проблему".



Представитель Starbucks рассказал изданию, что проблема коснулась только кофейни в Буэнос-Айресе и что причиной стал поставщик услуг компании, а не сама сеть кофеен.

