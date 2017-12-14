Бойфренд порнозвезды рассказал о секретах семейного счастья

Для прочных отношений необходимо смотреть, прежде всего, на личные качества партнера и не ревновать. Об этом рассказал Майк Адкинс, бойфренд известной порноактрисы Элли Хейз, пишет Mirror.



«Я просто смотрю на нее как на личность. Но, да, у нее, безусловно, было больше партнеров, чем у меня за всю жизнь. Меня не беспокоит, что она спит с другими мужчинами. Если бы это было не на работе, то тогда был бы другой разговор», — рассказал мужчина.



По его словам, до начала романтических отношений, он не знал, чем зарабатывает его возлюбленная. Но когда узнал, практически не смутился. Нормально к занятиям Хейз отнеслась и мать жениха.



Элли Хейз снялась в более чем 350 фильмах для взрослых. Несколько раз становилась лауреатом премии для порноактеров AVN Award.

