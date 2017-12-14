Госрыбагентство зафиксировало нарушений на почти 90 миллионов

Сумма убытков, причиненных рыбхозяйству вследствие правонарушений за 11 месяцев 2017 года составляет 89,1 млн грн. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила пресс-служба Госрыбагентства.



"Сумма причиненных рыбному хозяйству убытков за 11 месяцев 2017 составляет 89,1 млн грн. За аналогичный период прошлого года количество выявленных нарушений составило 28 285. Однако сумма нанесенного ущерба была втрое меньше, 31,1 млн грн", – отметил первый заместитель председателя Госрыбагентства Владимир Фалей.



Наибольшее количество нарушений было выявлено в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Херсонской областях и в Азовском бассейновом управлении.



Из всех выявленных нарушений 33% являются грубыми. В рамках проведенных рейдов было изъято 171 тонну биоресурсов.

