Всемирный банк прекратит финансирование поиска нефти и газа

Всемирный банк объявил о прекращении финансовой поддержки геологоразведки нефтяных и газовых месторождений после 2019 года из-за растущей угрозы, связанной с изменениями климата. Об этом говорится в сообщении ВБ, распространенном на конференции One Planet Summit в Париже, передает Интерфакс-Украина. Как отмечается, в настоящее время кредиты ВБ для нефтегазовой отрасли развивающихся стран составляют 1-2% от кредитного портфеля, общий объем которого превышает $280 млрд.



В исключительных обстоятельствах банк может рассмотреть возможность кредитования нефтегазовых проектов в беднейших странах, если такая поддержка позволит малообеспеченным слоям населения получить доступ к электроэнергии, а сами проекты не будут противоречить Парижскому соглашению о климате 2015 года.



В 2010 году ВБ перестал кредитовать угольные ТЭС и связанные с ними проекты.



Как отмечается в сообщении Всемирного банка, он видит необходимость пересмотреть методику работы в условиях быстро меняющегося мира. К 2020 году 28% кредитования будет направлено на противодействие изменениям климата.



Уже 237 компаний, совокупная капитализация которых превышает $6,3 трлн, поддержали новую инициативу перехода к экономике с меньшей степенью зависимости от углеводородов, заявил на той же конференции в Париже глава Банка Англии Марк Карни.

