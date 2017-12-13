Польша солидарна с Украиной в вопросе введения миротворцев на Донбассе - Дуда

Позиция Польши в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс важна для Украины, эта миссия должна охватывать всю оккупированную территорию востока страны, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "…Помощь Польши, абсолютно ее четкая позиция по миротворческой миссии для нас является чрезвычайно важной", - сказал он журналистам в среду в Харькове после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.



П.Порошенко отметил, что формат должен предусматривать миротворческую миссию, "никаких охранников". "Второе: зона ответственности – вся оккупированная территория на востоке Украины, никакой линии столкновения", - добавил он.



В свою очередь, А.Дуда отметил, что Польша - сторонник того, чтобы "голубые береты" были на всей оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.



"Польша является решительной сторонницей, чтобы это была мирная миссия, согласно всем стандартам, предусмотренным такого рода операциям, чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет действовать на всей этой территории", – сказал президент Польши.

