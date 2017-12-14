Украинка будет бороться за титул на чемпионате мира по смешанным единоборствам

14 декабря 2017 в киевском Дворце спорта состоится турнир по смешанным единоборствам, который организуется всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. В рамках соревнований пройдут 14 поединков спортсменов из Украины, Германии, Чехии, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Франции, Австрии, Алжира, Кыргызстана.



Главным событием вечера станет бой с участием Светланы Гоцык за титул чемпиона мира по версии WWFC. 21-летняя уроженка Каменского (Днепродзержинска) по прозвищу «Птица Феникс» сразится с чешкой Симоной Сукуповой по прозвищу «Маленькое Зло».



Поединок Гоцык и Сукуповой, а также другие знаковые бои в прямом эфире будет транслировать телеканал «НТН». Начало трансляции в 22.00.

