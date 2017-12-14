Госкино Украины опубликовало список из 646 фильмов и сериалов, запрещенных к показу

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины за три года запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства. Об это в среду сообщило агентство "Украинские новости", которому был предоставлен полный список запрещенных кинолент.



Списки содержат названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные свидетельства на право распространения и демонстрацию начиная с 2014 года по 1 декабря текущего 2017 года.



Так, из-за участия актера Федора Добронравова, который был внесен в черный список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности страны", запретили шесть сезонов сериала "Сваты", а также фильм "Сваты. Жизнь без грима". Из-за французского актера с российским паспортом Жерара Депардье два фильма - "Вавилон нашей эры" и "102 далматинца". Также отмечено, что в список запрещенных попали фильмы "Дело о мертвых душах" режиссера Павла Лунгина, "Тебе настоящему", в котором снялся актер Дмитрий Харатьян, "Притяжение" с Валентином Гафтом и "Гадание при свечах" с актером Владимиром Гостюхиным.



Еще 21 кинолента попала в перечень запрещенных по итогам выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. Среди них такие фильмы, как "Олесь Бузина: жизнь вне времени", "Офицерские жены", "Задание особой важности. Операция "Тайфун", "И все-таки я люблю" и другие.



Десять картин попали в список запрещенных согласно закону о кинематографии, то есть впервые были показаны после 1 января 2014 года. Это фильмы "Полоса отчуждения", "Танкист", "Любовь в большом городе-3" и другие.



В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив, в частности, фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 года Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере".

