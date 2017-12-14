Защита Януковича представила доказательства присутствия грузинских наемников на "майдане"

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в деле по обвинению его в госизмене представила ряд доказательств присутствия грузинских наемников во время событий на "майдане" в 2014 году. Соответствующие видеозаписи, как сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, были изучены в среду на заседании Оболонского районного суда по данному делу.

Так, были продемонстрированы видеозаписи, на которых непосредственно совершаются обстрелы митингующих и силовиков из здания гостиницы "Украина" и консерватории на "майдане". Он также напомнил об интервью адвоката по делу бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Горошинского. Накануне тот сообщил, что огонь по митингующим во время "майдана" вели наемники, которых специально привезли в Киев для организации беспорядков. Эти данные были приведены на основании показаний двух граждан Грузии из числа тех самых наемников, которые согласились под присягой дать по видеосвязи показания в суде.



Кроме того, было продемонстрировано видеоинтервью лидера партии "За життя" ("За жизнь") Вадима Рабиновича о наличии в разгар акций протеста в 2014 году в Киеве грузинских снайперов, которые были отправлены Михаилом Саакашвили.



"Прошу суд обратить внимание на причастность [депутата "Народного фронта" Сергея] Пашинского, который курировал снайперов, принес 20 февраля 2014 года оружие на "майдан" и дал его этим лицам", - добавил Сердюк.



По его словам, все эти сведения опровергают вину Януковича в расстрелах на "майдане", и подтверждают факт совершения государственного переворота в Киеве. Именно в связи с этими обстоятельствами, по словам Сердюка, Янукович тогда обратился за помощью к европейским гарантам соглашения об урегулировании кризиса на Украине о полицейской и силовой помощи для стабилизации ситуации в стране.



В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-сотрудников "Беркута", которым инкриминируют выполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта. Все они не признают вину ни по одному из пунктов. Ранее Святошинский районный суд продлил им срок ареста до конца года.



В результате столкновений в центре украинской столицы зимой 2014 года погибли более ста человек, в том числе 19 силовиков. Всего, по данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов. Однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

