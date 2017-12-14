Путин соберет тринадцатую большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг в последний раз за свой третий срок работы на высшем государственном посту соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию.



По прогнозу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, "отпечаток на пресс-конференцию в этом году наложат предвыборная [президентская] кампания, которая вот-вот начнется, и тот факт, что президент заявил о своем намерении стать кандидатом в президенты в очередной раз". Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018, официально эту дату назначит Совет Федерации 15 декабря.



Возможно, предвыборная тематика больше других интересует представительницу телеканала "Дождь" Ксению Собчак. Ранее телеведущая также заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ. Собчак дважды бывала на пресс-конференциях Путина (в 2014 и 2015 годы), один раз получала возможность задать вопрос и воспользовалась ей, чтобы вступить в публичную полемику с главой государства.



По самым приблизительным подсчетам, в этом году шансы представителей СМИ обратиться к президенту составляют примерно один к 30. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов - 1640. В 2016 году за 3 часа 50 минут задать вопросы Путину смогли 48 корреспондентов.



Песков неоднократно подчеркивал, что Кремль не режиссирует пресс-конференцию, но в общих чертах круг тем понятен, поскольку диктуется наиболее острыми на данный момент проблемами. Так, на этот раз вряд ли будут обойдены вниманием КНДР, Сирия, российско-американские отношения, предстоящая Олимпиада. Однако, если судить по предыдущим пресс-конференциям, большинство вопросов будут касаться внутрироссийских дел.



13-я по счету большая пресс-конференция Путина, как и все последние годы, пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной.



С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения больших пресс-конференций.



Первые семь пресс-конференций Путина проходили в 14-м корпусе Кремля. После его закрытия общение президента с прессой проводилось в ЦМТ.



Самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция в феврале 2008 года, когда Путин за несколько месяцев до ухода с поста президента отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.



В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.



Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР.



На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Но с каждым годом количество представителей СМИ увеличивалось. Так, в 2002 и 2003 годах аккредитацию прошли свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390, в 2016 - 1350, в 2017 - 1640 корреспондентов.



Судя по списку, опубликованному на сайте Кремля, в этом году в ЦМТ соберутся представители многих зарубежных СМИ: из США, Германии, Японии, Франции, Китая, Польши, Эстонии. Но большинство мест принадлежит представителям региональной российской прессы.



В нынешнем списке вновь "завсегдатаи" больших пресс-конференций, "прославившиеся" ярким поведением на предыдущих подобных встречах. Так, под номером 1274 фигурирует имя Марии Соловьенко из дальневосточного "Народного вече", которая несколько лет подряд заводила граничащий с фамильярностью диалог с президентом. Судя по списку, собирается на пресс-конференцию и Владимир Маматов из газеты "Репортер", мгновенно ставший известным поборник вятского кваса. Вновь среди желающих прийти в ЦМТ - главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, несколько раз получавший право задать главе государства первый вопрос. Также в списке - Татьяна Шадрина (Фельгенгауэр), представляющая радиостанцию "Эхо Москвы". В октябре на нее было совершено нападение гражданином Израиля. Комментируя произошедшее, Путин отмечал, что оно не имеет никакого отношения к свободе СМИ в России.



Вместе с аккредитационными бейджами журналисты получили сувенирный набор в экостиле: папку, блокнот, ручку и настольный календарь на 2018 год. На каждой из его 12 страниц - стилизованные под гравюры фотоизображения российских кремлей, кроме московского. Так, январь - Казанский кремль, март - Рязанский, май - Коломенский, декабрь - Зарайский.



Как сообщила пресс-служба Кремля, после общения с прессой Путина в четверг ждут и другие мероприятия. Так, президент "примет участие в торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества". На прием в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 300 военных и гражданских лиц, носящих звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.



Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.



В четверг глава государства также выступит с речью в Государственном Кремлевском Дворце перед ветеранами и работниками оборонно-промышленного комплекса. Торжественный вечер приурочен к 60-летию Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.



Однако столь насыщенный график вряд ли станет поводом сокращать время большой пресс-конференции. Песков отмечал, что "определенный лимит (по продолжительности пресс- конференции) есть, но вместе с тем есть и определенная гибкость (графика)". На его взгляд, "запаса времени достаточно для пресс-конференции, чтобы она прошла в традиционном объеме, достаточно исчерпывающем".

