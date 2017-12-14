Песков: Россия завершила процесс адаптации к жизни в условиях санкций

Россия завершила процесс адаптации к жизни в условиях санкций и вышла на траекторию роста. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Россия 24".



"Живем в атмосфере рестрикций, санкций. Но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации к этим условиям, таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста, по-русски говоря из траектории падения, и перейти в траекторию роста в подавляющем большинстве отраслей нашей экономики", - сказал представитель Кремля.



Он отметил, что многие отрасли нашей экономики демонстрируют очень убедительный рост, в том числе сельское хозяйство. "Если вы возьмете наших фермеров, наших селян, то они были бы очень недовольны, если бы эти санкции сняли", - заметил Песков.

