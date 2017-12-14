Отказ от мяса крайне вреден для молодых людей

Нехватка важных белковых продуктов вроде мяса может повысить риск психических расстройств у молодых людей. Как отмечает Zee News, молодые люди, потребляющие мясо реже трех раз в неделю и мало тренирующиеся, находятся в группе риска. Однако если человек старше 30 лет, его психическое здоровье в большей степени зависит от потребления кофе и углеводов.



Итак, люди 18-29 лет, с точки зрения колебаний настроения, во многом зависят от продуктов, которые повышают доступность предшественников соединений-нейропередатчиков и их концентрацию в мозге. К таким продуктам относится мясо, говорят сотрудники Университета Бингемтона.



Регулярное потребление мяса приводит к накоплению серотонина и дофамина, стоящих за хорошим настроением. Регулярные тренировки также способствуют накоплению этих соединений, впрочем, как и других нейропередатчиков. На молодых людей позитивно влияет и белое, и красное мясо. При его потреблении менее трех раз в неделю и при тренировках реже трех раз в неделю у молодых людей наблюдается значительный психический дистресс.



А вот у взрослых людей состояние зависит от продуктов, повышающих доступность антиоксидантов (фруктов), и от отказа от еды, неадекватным образом активирующей симпатическую нервную систему (кофе, продукты с высоким гликемическим индексом, пропуск завтрака могут вызвать стрессовую реакцию). По мере старения в теле формируется все больше свободных радикалов, а антиоксиданты с ними борются.

